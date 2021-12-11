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Giriş Tarihi: 11.12.2021 21:53 Son Güncelleme: 11.12.2021 22:04

PKK'lı katili kaçırmaya çalışan HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’lı katili kaçırmaya çalışan HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'i öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç’i, aile apartmanında saklayan  HDP milletvekilin Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi A.K.,  çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güvenin kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven (67) aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Cizre'de eski AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili TBMM'de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.


Bakan Soylu, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven, gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü, niye öldürdü? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Mehmet Miraç Dinç'e bu katliamın talimatını PKK Suriye'den verdi. Hesabını vereceksiniz. Burada demokrasi hikayesi anlatarak milleti aldatamayacaksınız. Siz çocukları anasız babasız bıraktınız. Hepiniz Kürt kardeşlerimize çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız. Kürtler sizden nefret ediyor" şeklinde konuşmuştu.

HDP'Lİ VEKİLİN KARDEŞİ TUTUKLANDI

Güvenlik birimleri, Tahir Güven'i öldürme olayında adı geçen PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i, HDP milletvekilin Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi A.K.'nin aile apartmanında saklandığı tespit etmesinin ardından operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen HDP milletvekilin Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 GÖZALTI


PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH'ye yönelik, sabah saatlerinde Şırnak İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon 26 kişi gözaltına alındı. HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu.

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PKK'lı katili kaçırmaya çalışan HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı
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