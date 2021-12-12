CHP’li belediyeler vurgun! Milyonluk fonu buharlaştırdılar

KURUŞUNA KADAR ARAŞTIRILDI

Geçen yıl gecekondu fonu olarak ayrılan milyonlarca lirayı 'mevzuata aykırı olarak' harcayan Adana'nın Seyhan Belediyesi, bu yıl da aynı yönteme başvurdu. Denetçiler; Seyhan Belediyesi'nin gecekondu fonunda olması gereken 2 milyon 624 bin 422,69 TL'nin amacı dışında kullanıldığını belirledi.