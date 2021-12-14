İBB’nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonlarına yanıt verdi.
"İBB'NİN PANİKLEMİŞ BİR HALİ VAR"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'Meclis bizi engelliyor' şeklindeki yalanına değinen Tevfik Göksu, İBB'nin paniklemiş bir halde olduğunu ifade etti. İBB'nin yatırım programına 40 proje koyduğunu belirten Göksu, "Sonra biz baktık programa. Bu projelerden hiçbir tanesi yapılmamış." dedi.
"AK PARTİ, PROJELERİ ASLA ENGELLEMEZ"
AK Parti'nin felsefesi gereği projeleri asla engellemeyeceğini belirten Göksu, "İBB'nin bütçe kitapçığında yazar, bize getirir, biz kılına dokunmadan evet deriz. Son rakamı değiştirmemek kaydıyla istediğimiz oynamayı yaparız. Nezaketen bunu yapmayız. Getirdiği bütçeye nezaketen, usülen, ahlaken bütçesinin bir satırıyla bile oynamıyoruz." ifadelerini kullandı.
FATİH ALTAYLI ŞAŞTI KALDI
Program sunucusu Fatih Altaylı'nın 'İBB, Taksim Meydanı ile ilgili bir proje yaptı. Engellemediniz mi?' sorusuna Tevfik Göksu, 'Hayır. Kim engelledi?' şeklinde yanıt verdi. Göksu'nun cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Altaylı ise, "Allah Allah. Gazeteler yazıyor ya." diye konuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah | Video