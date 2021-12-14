İBB’nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah

FATİH ALTAYLI ŞAŞTI KALDI

Program sunucusu Fatih Altaylı'nın 'İBB, Taksim Meydanı ile ilgili bir proje yaptı. Engellemediniz mi?' sorusuna Tevfik Göksu, 'Hayır. Kim engelledi?' şeklinde yanıt verdi. Göksu'nun cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Altaylı ise, "Allah Allah. Gazeteler yazıyor ya." diye konuştu.

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