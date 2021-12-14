İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah | Video

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Meclis bizi engelliyor' şeklindeki söylemlerine değindi. Program sunucusu Fatih Altaylı'nın 'İBB, Taksim Meydanı ile ilgili bir proje yaptı. Engellemediniz mi?' sorusuna Tevfik Göksu, 'Hayır. Kim engelledi?' şeklinde yanıt verdi. Göksu'nun cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Altaylı ise, "Allah Allah. Gazeteler yazıyor ya." diye konuştu.