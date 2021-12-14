İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
00:45
01:29
01:43
04:20
İstanbul'da trafik kilitlendi! | Video 14.12.2021 | 18:28
02:50
01:06
02:54
Haşmet Babaoğlu | Putin'in mesajı net 14.12.2021 | 15:58
04:32
Mahmut Övür | Anket mühendisliği 14.12.2021 | 15:52
07:17
Yavuz Donat | Huzur... Turizm... Yükselen şehir 14.12.2021 | 15:43
04:00
Hasan Basri Yalçın | Terörle sınır ötesinde mücadele 14.12.2021 | 15:37
02:22
Mehmet Barlas | Terörizme içeriden ve dışarıdan yardım 14.12.2021 | 15:30
02:14
01:23
Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 102 gözaltı | Video 14.12.2021 | 09:03
01:35
00:07
İBB’nin algısı çöktü! | Video 14.12.2021 | 00:35
01:53
Ayhan Bilgen, “Yolcu Yolunda gerek” diyerek HDP’den istifa etti | Video 14.12.2021 | 00:08
01:30
01:01
01:00
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan alkışlanacak hareket! | Video 13.12.2021 | 23:27
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Meclis bizi engelliyor' şeklindeki söylemlerine değindi. Program sunucusu Fatih Altaylı'nın 'İBB, Taksim Meydanı ile ilgili bir proje yaptı. Engellemediniz mi?' sorusuna Tevfik Göksu, 'Hayır. Kim engelledi?' şeklinde yanıt verdi. Göksu'nun cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Altaylı ise, "Allah Allah. Gazeteler yazıyor ya." diye konuştu.