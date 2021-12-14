İBB Zabıtası Esenler’deki ücretsiz çay stantlarını yıkıyor

Esenler Belediyesi 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 41 çeşit çay ikram etmek için hazırlıklara başladı. Dev semaverde demlenen lezzetli çaylar, soğuk havada vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edilecek. Çayları ise uluslararası ülkelerin gençleri dağıtacak. Ayrıca Esenler Belediyesi tarafından 39 çay ocağında 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü'ne özel ücretsiz çay ikramları yapılacak.