Çavuşoğlu CHP'nin yalanını, kendi ifadeleriyle yüzüne vurdu! "Sessiz kalacak mısınız?"

Bakanlığının bütçe genel kurul görüşmelerinde CHP'li Altay'ın iddiasını "Murat Mercan, Neydi Henri Barkey'le görüştü mü, görüşmedi mi? Görüştüyse ne görüştü? Görüşmediyse bunun ispatlanması gerekir.Bu görüşme de Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçimizin 15 Temmuzun mimarlarından olduğu varsayılan, öngörülen bir hainle görüşmesi hepimizin içini acıtmalı. Bu görüşmeden murat nedir? Amaç nedir? Bir pazarlık süreci başlatıyorsanız bunun adı vatana ihanettir ve Cumhuriyet Halk Partisinin buna sessiz kalması beklenemez" şeklindeki ifadelerini hatırlatarak yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Büyükelçimiz bu Henri Barkey'le görüşmemiştir.Peki, bu Henri Barkey'le görüşen kim biliyor musunuz? Sürekli görüşen kim?Söylüyorum arkadaşlar: Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan, buyurun. Şimdi, içiniz acıyor mu? Hayır, içiniz acıyor mu, bir. Bu hainle görüşmenin neticesi nedir? İkincisi pazarlık nedir? Üçüncüsü buna sessiz kalacak mısınız?"
FARA KAYITLARINDA VAR
Çavuşoğlu'na "Evet, biz kalmayız, merak etmeyin" diyen Altay, öte yandan "Ee, ben de Yurter'e soracağım, o da "Görüşmedim." diyecek, nasıl olacak?" ifadeleriyle görüşmeyi savundu. Çavuşoğlu, "Bakın, ben burada iftira falan atmıyorum. Amerika'da siyasi partiler ve buna benzer kuruluşlar kimle görüştüyse FARA'ya kaydeder. FARA kayıtlarına bakın, temsilcinizin görüştüğünü orada görürsünüz" diyerek tartışmaya son noktayı koydu. CHP'nin "bir hainle görüşmesi hepimizin içini acıtmalı" sözlerinin ardından kendi yaptıkları görüşmenin açığa çıkması üzerine sessiz kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.
BARKEY KİMDİR?
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında hazırlanan iddianamede, Barkey'in 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığı belirtilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli Henri Barkey'in, Wilson Center'ın Ortadoğu Programı (2015-2017) direktörü olarak çalıştığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Politika Planlama bölümünde Ortadoğu, Türkiye, Doğu Akdeniz ve istihbarat konularında görev yaptığı hatırlatılmıştı.İstanbul'da doğan, Türk vatandaşlığı bulunan ve çok iyi derecede Türkçe bilen Henri Barkey'in, ABD bürokrasisinde "Türkiye uzmanı" olarak tanındığı belirtilen iddianamede, şüphelinin uzun yıllar ABD'nin Ortadoğu ülkelerine yönelik istihbarat faaliyetlerinde kıdemli analist olarak görev aldığı ve halen Dış İlişkiler Konseyi'nde (Council on Foreign Relation- CFR) görevli olduğu kaydedilmişti. İddianamede, Barkey'in, terör saldırılarının gerçekleştiği 15 Ocak-22 Ocak ve 31 Mayıs-8 Haziran 2015 arasında Türkiye'de bulunduğu, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerden bir hafta önce Türkiye'ye geldiği ve seçimlerin ertesi günü Türkiye'den ayrıldığının tespit edildiği ifade edilmişti.