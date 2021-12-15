Çavuşoğlu CHP'nin yalanını, kendi ifadeleriyle yüzüne vurdu! "Sessiz kalacak mısınız?"

Bakanlığının bütçe genel kurul görüşmelerinde CHP'li Altay'ın iddiasını "Murat Mercan, Neydi Henri Barkey'le görüştü mü, görüşmedi mi? Görüştüyse ne görüştü? Görüşmediyse bunun ispatlanması gerekir.Bu görüşme de Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçimizin 15 Temmuzun mimarlarından olduğu varsayılan, öngörülen bir hainle görüşmesi hepimizin içini acıtmalı. Bu görüşmeden murat nedir? Amaç nedir? Bir pazarlık süreci başlatıyorsanız bunun adı vatana ihanettir ve Cumhuriyet Halk Partisinin buna sessiz kalması beklenemez" şeklindeki ifadelerini hatırlatarak yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Büyükelçimiz bu Henri Barkey'le görüşmemiştir.Peki, bu Henri Barkey'le görüşen kim biliyor musunuz? Sürekli görüşen kim?Söylüyorum arkadaşlar: Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan, buyurun. Şimdi, içiniz acıyor mu? Hayır, içiniz acıyor mu, bir. Bu hainle görüşmenin neticesi nedir? İkincisi pazarlık nedir? Üçüncüsü buna sessiz kalacak mısınız?"