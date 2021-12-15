Narlıdere’de facia 'geliyorum' diyor! "İzmir Büyükşehir Belediyesi felakete davetiye çıkarıyor"

Narlıdere'de, 8 bloktan oluşan Narkent Sitesi'nin istinat duvarı yıkılmasının ardından bir hafta geçmesine rağmen riskin devam ettiğini hatırlatan AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Metin Yıldırım, ''Önceliğimiz burada yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği.
Ortak akılla, güç birliği oluşturarak, mağdur ailelerimizin refaha ulaşmasını arzuluyoruz. Bu talihsiz olayın yaşandığı ilk dakikalardan itibaren vatandaşımızın yanında olduk, ilgili birimleri harekete geçirdik. Bölge her an bir toprak kaymasıyla karşı karşıya. Tespitlerimiz, bazı istinat duvarlarının bağlantı yerlerinden ayrıldığını gösteriyor. Çok ürpertici görüntülerle karşılaştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi, acil olarak mevcut alanda çalışma yapıp onarıma başlaması gerekiyor. Aksi takdirde oluşacak bir kayma neticesinde, düşünmek bile istemediğimiz can kayıplarıyla karşılaşabiliriz'' dedi.
GEÇMİŞTE YAPILAN HATALAR BUGÜNE GETİRDİ…
Bölgenin 2000 yılında yapılaşmaya başladığını belirten Başkan Yıldırım, ''İlçe Belediyesi kontrolünde burası yapılaşmaya açıldı. Geçmişte alınmayan tedbirler, bugün geldiğimiz noktaya getirdi. Üst üstü yapılan hatalardan bir ders çıkarılmalı ve bundan sonrası için harekete geçilmelidir. İzmirlinin paraları İzmirliler için harcanmalı, onların can ve mal güvenliği için her adım, geç kalınmadan atılmalıdır.
Vatandaşlarımızın bir kısmı evine girmezken bir kısmı ise mecburiyetten riskleri de göze alarak evinde oturmaya devam etmektedir. Burada yetkili kurum olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ivedilikle göreve davet ediyoruz ve olası facia yaşanmadan önlemlerin derhal alınması gerekiyor'' dedi.Facia teğet geçti! Toprak kayması yüksek gerilim hattını yıktı CHP’li belediyeler vurgun! Milyonluk fonu buharlaştırdılar