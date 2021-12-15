SON DAKİKA: Fitness eğitmeni tecavüz edip boğazını kesmişti! Vahşette yeni gelişme: İç çamaşırında DNA’sı bulundu

Beşiktaş'ta 2020 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre, 30 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener şofbenden sıcak su gelmeyince apartman görevlisinden yardım istedi. Eşiyle birlikte apartman görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Nefise Dolapcı, Yener'in evine giderek şofbene baktı. Teknik ekip çağıracağını söyleyen Dolapcı evden çıktı. Yaklaşık 20 dakika sonra tekrar İbrahim Yener'in dairesine giden Nefise Dolapcı bu kez Yener'i yüksek sesli müzik dinlediği için uyardı ve müziğin sesini kısmasını istedi. Yener ise, "Hadi abla işine bak" diyerek Dolapcı'yı ittirdi.
TECAVÜZ EDİP BOĞAZINI KESTİ
Dolapcı'nın karşılık vermesi üzerine çıkan arbede sonrası İbrahim Yener evde bulunan bıçakla Nefise Dolapcı'nın boğazını keserek öldürdü. Olaydan bir gün sonra polise teslim olan İbrahim Yener hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yener cezaevinden video konferansla bağlandı. Olayda katledilen Nefise Dolapcı'nın eşi Murat Dolapcı ve kızı Nihal Dolapcı ise duruşma salonunda hazır bulundu.
İÇ ÇAMAŞIRDA DNA TESPİTİ
Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Nefise Dolapcı'nın kafa travması, omur kırığı, beyin kanaması, beyin doku hasarı ve boğazındaki kesiye bağlı olarak büyük damar kesilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yeri inceleme tutanaklarına göre Dolapcı'nın cansız bedeninin üst kısmındaki kıyafetlerinin yırtılmış ve vücudunun çıplak olduğunu belirten savcı, Dolapcı'nın iç çamaşırında Adli Tıp'ın sanık İbrahim Yener'in DNA'sını tespit ettiğini vurguladı. Savcı, kriminal polis laboratuvarı raporuna göre de DNA örneklerinin, kanlı lekede bulunması nedeniyle, Dolapçı'nın yaralanması veya ölümünden sonra bulaştığını dile getirdi.
TECAVÜZÜ GİZLEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ
Savcının mütalaasında, öldürülen Nefise Dolapcı'nın yarı çıplak olması ve iç çamaşırındaki DNA tespitine sanığın bir açıklık getiremediği aktarıldı. Sanığın cinsel saldırı suçunu gizlemek için Dolapcı'yı öldürüldüğü kaydedildi.
Mütalaada, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından sanık İbrahim Yener'in ağırlaştırılmış müebbet ve 10,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İNKÂR ETTİ
Cumhuriyet savcısının mütalaasını okunmasının ardından söz hakkı verilen Yener, "Bu yüz kızartıcı suçu işlemedim. Olayın kaza olduğu aşikardır. Kaçmadım, kendim teslim oldum. Adaletinize sığınıyorum" dedi.
Nefise Dolapcı'nın eşi Murat Dolapcı ise "Eşimi çağırdıktan sonra kafasına şişe vurarak içeri çekip öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
Dolapcı'nın kızı Nihal Dolapcı da "İşlediği suçlar birden fazladır. Canice işlenmiş bir cinayettir. En ağır cezayı alsın" dedi.
İfadelerim ardından mahkeme heyeti, sanık avukatlarına son savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı ocak ayına erteledi.