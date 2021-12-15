SON DAKİKA: Fitness eğitmeni tecavüz edip boğazını kesmişti! Vahşette yeni gelişme: İç çamaşırında DNA’sı bulundu

İÇ ÇAMAŞIRDA DNA TESPİTİ

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Nefise Dolapcı'nın kafa travması, omur kırığı, beyin kanaması, beyin doku hasarı ve boğazındaki kesiye bağlı olarak büyük damar kesilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yeri inceleme tutanaklarına göre Dolapcı'nın cansız bedeninin üst kısmındaki kıyafetlerinin yırtılmış ve vücudunun çıplak olduğunu belirten savcı, Dolapcı'nın iç çamaşırında Adli Tıp'ın sanık İbrahim Yener'in DNA'sını tespit ettiğini vurguladı. Savcı, kriminal polis laboratuvarı raporuna göre de DNA örneklerinin, kanlı lekede bulunması nedeniyle, Dolapçı'nın yaralanması veya ölümünden sonra bulaştığını dile getirdi.