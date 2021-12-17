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Giriş Tarihi: 17.12.2021 20:30 Son Güncelleme: 17.12.2021 20:48

Başkan Erdoğan'dan Afrikalı gence tebrik: Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri

Başkan Erdoğan’dan Afrikalı gence tebrik: Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi. Bir genç Başkan Erdoğan'ın daha önce birincilik kazandığı şiiri okurken, Erodğan, "Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri" dedi.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından buluşmayla ilgili bir mesaj paylaşarak, "Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" dedi.

Buluşmada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Çadlı Ömer Yahya, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu.

Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu | Video

"MAŞALLAH BENDEN İYİ OKUYORSUN"

Şiiri alkışlayan Erdoğan, öğrenciye, "Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan Afrikalı gence tebrik: Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri
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