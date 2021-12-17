Video Haber Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu | Video
Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu | Video

Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu | Video

17.12.2021 | 19:52

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.

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