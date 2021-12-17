Başkan Erdoğan, Belediye başkanlarıyla kampa giriyor! 2023’ün yol haritası çizilecek

Başkan Erdoğan'ın kampta ayrıca, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ve meselelerini dinleyeceği belirtiliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER MASADA

Ekonomide gelecek altı aylık yol haritası ve yeni ekonomi modelin de masaya yatırılacağı kampta belediye başkanlarının bu süreçte neler yapması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılacak.

Ayrıca belediyelerin yeni dönemde alabileceği tasarruf tedbirleri ele alınacak.

Başkan Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa girecek... 2023'ün yol haritası belirlenecek!

PERFORMANSLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kampta, belediye başkanlarının yerel seçimlerden bu yana, projelerinin ne kadarını hayata geçirdiğine bakılarak performans değerlendirilmesi de yapılacak.

Başkan Erdoğan, belediye başkanlarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajını verecek.