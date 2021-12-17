Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Belediye başkanlarıyla kampa giriyor! 2023'ün yol haritası çizilecek
Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:52 Son Güncelleme: 17.12.2021 11:59

Başkan Erdoğan, Belediye başkanlarıyla kampa giriyor! 2023'ün yol haritası çizilecek

AA
Başkan Erdoğan, Belediye başkanlarıyla kampa giriyor! 2023’ün yol haritası çizilecek

Gelen bilgilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri öncesinde kritik bir kampa giriyor. 2023 seçimlerinin yol haritasının belirleneceği kampta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarına “Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun” mesajını verecek. İşte bu önemli haberin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili Belediye başkanları kritik bir kampa giriyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından düzenlenen 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 22-24 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

3 gün sürecek olan kampa 804 belediye başkanı katılacak.

Kampta 2023 seçimleri için belediyelerin izleyeceği yeni yol haritası şekillendirilecek.

BAKANLAR SUNUM GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Aralık'ta katılacağı kampta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sunum yapacak.

Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sorunları bakanlara iletecek.

Başkan Erdoğan'ın kampta ayrıca, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ve meselelerini dinleyeceği belirtiliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER MASADA

Ekonomide gelecek altı aylık yol haritası ve yeni ekonomi modelin de masaya yatırılacağı kampta belediye başkanlarının bu süreçte neler yapması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılacak.

Ayrıca belediyelerin yeni dönemde alabileceği tasarruf tedbirleri ele alınacak.

Başkan Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa girecek... 2023'ün yol haritası belirlenecek!

PERFORMANSLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kampta, belediye başkanlarının yerel seçimlerden bu yana, projelerinin ne kadarını hayata geçirdiğine bakılarak performans değerlendirilmesi de yapılacak.

Başkan Erdoğan, belediye başkanlarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajını verecek.

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Başkan Erdoğan, Belediye başkanlarıyla kampa giriyor! 2023'ün yol haritası çizilecek
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