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Giriş Tarihi: 18.12.2021 17:07

FETÖ’nün yelpazecisi Adem Zengin tutuklandı

AJANSLAR
FETÖ’nün yelpazecisi Adem Zengin tutuklandı

İzmir'de "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve sahte kimlikle yattığı hastanede yakalanan firari Adem Zengin tutuklandı. Zengin, 1989 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yelpaze salladığı videoyla gündeme gelmişti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından dün Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde gözaltına alınan Adem Zengin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zengin, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmaları sırasında yanında duran ve serinlemesi için yelpaze sallayan kişi olarak bilinen Adem Zengin'in "örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak görev yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu" belirlenmiş, hakkında 2018 yılında yakalama kararı verilmişti.
Sahte kimlikle hastaneye başvurduğu belirlenen Zengin, Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınmıştı.

FETÖ'NÜN YELPAZECİSİYDİ

İzmir'de polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Adem Zengin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yelpaze salladığı videoyla gündeme gelmişti.

Son dakika! FETÖ'nün yelpazecisi Adem Zengin İzmir'de gözaltına alındı

1989 yılına ait olduğu düşünülen videoda Gülen, sözde kriz geçirirken hemen yanında oturan Adem Zengin, Gülen'in bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü görülmüştü.

Gözaltına alınan Adem Zengin'in emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Zengin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'FETÖ'nün yelpazecisi' İzmir'de gözaltına alındı

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FETÖ’nün yelpazecisi Adem Zengin tutuklandı
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