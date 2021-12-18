FETÖ’nün yelpazecisi Adem Zengin tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmaları sırasında yanında duran ve serinlemesi için yelpaze sallayan kişi olarak bilinen Adem Zengin'in "örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak görev yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu" belirlenmiş, hakkında 2018 yılında yakalama kararı verilmişti.

Sahte kimlikle hastaneye başvurduğu belirlenen Zengin, Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınmıştı.