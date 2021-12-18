Kılıçdaroğlu aradı, TÜSİAD jet hızı ile bildiri yayınladı! Canlı yayında çok sert sözler: Küstahça yol göstermeye çalışıyorlar

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı sonrası jet hızı ile bildiri yayınlayan TÜSİAD'ı sert sözlerle eleştirdi. Erandaç, TÜSİAD'ın hükümet devirdiği dönemlerin alışkanlıklarına döndüğünü belirtti, "Türkiye'yi erken seçime götürüp, IMF'e teslim etmek istiyorlar. Geldiğimiz noktada TÜSİAD yine hortladı. Türkiye'nin kanını emmek istiyorlar" dedi.

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'TÜSİAD MİLLİ İRADE HAZIMSIZIDIR'

TÜSİAD'ın bildiri yayınlayarak ekonomi bahanesi ile hükümeti açıktan hedef almasını eleştiren Erandaç sert ifadeler kullandı.

Erandaç şöyle konuştu:

Batı'dan silah almayan, yakın coğrafyasında denklemleri değiştiren bir Türkiye, derin Amerika ve Batı'nın oyunlarını bozdu. TÜSİAD, milli irade hazımsızıdır. Hortladılar yine bunlar. 1979'da hükümet düşürdüler. 28 Şubat'ın arkasında bunlar var.

"TÜRKİYE'Yİ IMF'E TESLİM EDEREK KANINI EMMEK İSTİYORLAR"

Erandaç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çağrısı sonrası jet hızı ile bildiri yayınlanmasına dikkat çekti, Türkiye'nin IMF'e teslim edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Erandaç şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu dün onları arıyor, bugün açıklama yapıyorlar. Türkiye'yi erken seçime götürüp, IMF'e teslim etmek istiyorlar. Geldiğimiz noktada TÜSİAD yine hortladı. Milli iradeye hazımsız o teşkilat, açıklaması ile doğrudan doğruya halkın oyu ile gelmiş iktidarın Cumhurbaşkanına küstahça yol göstermeye çalışıyor. Söyledikleri IMF reçetesidir, IMF'ten faiz aldırmak istiyorlar. IMF ile Türkiye'nin 50 yıl kanını emdiler, yine emmek istiyorlar.

"TÜRKİYE'YE ŞEKİL VEREMİYORLAR, 2030 HESAPLARI BOZULUYOR"

Türkiye'nin kendi ekseninde ilerlemesinin Batı ve Derin Amerika'yı rahatsız ettiğini ifade eden Erandaç, Türkiye'ye şekil vermek için bu tarz saldırıların gerçekleştiğini ifade etti.

Erandaç sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'ye ekonomik modelini uygulatmamak için Gezi'den bu yana, milli ekonomi, milli savunma, milli yatırımlar eksenini, Afrika eksenini kırmaya çalışıyorlar. Çünkü 2030 hesapları bozuluyor. Dünyaya yeni şekil vermek istiyorlar, Türkiye'ye şekil veremiyorlar.

"2023 ONLARIN UYKULARINI KAÇIRACAK"

Erandaç, Ukrayna ve Mısır'daki darbe girişimlerinin başarıya ulaştığını, Türkiye'de ise Erdoğan'ı deviremediklerini ifade etti.

Erandaç, "2013'te Ukrayna'da, Türkiye'de ve Mısır'da darbe planladılar. Mısır ve Ukrayna'da başardılar, Türkiye'de Erdoğan'ı deviremediler. 2023 onların hayatının en çok uykularını kaçırdığı gün olacak. Bu derin oyunları, arka planı milletimiz gördüğü zaman, dolar milyarderlerine, baronlarına milletimiz darbe vuracaktır." dedi.