Son dakika: Başkan Erdoğan’dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin

"ÇOK BEDEL ÖDEDİK ANCAK SANCAĞI HİÇ YERE DÜŞÜRMEDİK"

Mazlum ve mağdurların gözlerinde beliren umut ışığı bizi ne kadar ferahlatıyorsa, çarpık düzenin pervasız saldırıları da o kadar canımızı yakıyor.

Coğrafyamızda Anadolu'nun kapılarının açılmasıyla başlayan çok çarpıcı bir hikayemiz var. Anadolu'daki varlığımızı nice badirelere rağmen sürdürmeyi başardık. Çok bedel ödedik. Ancak sancağı hiç yere düşürmedik.