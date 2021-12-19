Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu. Faiz indirimi konusunda net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz. Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür. Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız." dedi. TÜSİAD'ın açıklamasına da tepki gösteren Erdoğan, "Ey TÜSİAD ve yavruları kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz" ifadelerini kullandı.