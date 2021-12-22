İşte Halk Ekmek gerçeği! Vatandaşa akılalmaz yanıt: Düşünselerdi gönderirlerdi

Bir vatandaş 1 haftadır sabah saatlerinde İBB'nin Halk Ekmek büfesine gittiğini ancak ekmek bulamadığını söyledi. Vatandaş, büfe işletmecisinin, 'Sadece kepekli ekmek var, 11.00'de gelecek' yanıtı sonrası kahvaltı yapacakların neden mağdur edildiğini sorduğunda ise, 'Onu düşünseler gönderirlerdi herhalde.' dedi.

HALK EKMEK BÜFELERİNE SABAH EKMEK GÖNDERİLMİYOR

Halk Ekmek büfelerine, İBB tarafından en erken ekmek saat 11.00'de gönderiliyor. Kahvaltı yapacak olan vatandaşlar bu uygulama nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Bir vatandaş çektiği video ile bu durumu gündeme getirdi.

İBB Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı | Video

İBB HALK EKMEK BÜFE SAYISINI VE ÜRETİMİ AZALTTI

Halk Ekmek büfelerini siyasi propaganda malzemesi yapan İBB'nin kirli oyunu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesiyle hem ekmek üretim kapasitesinin düşürüldüğü hem de dağıtım noktalarının azaltıldığı öğrenildi.

2 BİN 945 OLAN DAĞITIM NOKTASI 910'A DÜŞÜRÜLDÜ: AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğu öğrenildi. 2019 yılında 536 adet büfe ve 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla halk ekmek vatandaşa ulaştırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle dağıtım noktası 910'a düşürüldü. Halk Ekmek A.Ş.'nin 603 büfe ve 307 değişik noktalarda ekmek dağıtımı yaptığı öğrenildi.

MECLİSİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN SADECE 62'Sİ AÇILDI: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada halk ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş.'nin, İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 62'sini açtığı ortaya çıktı.

İBB BAKKALLARDA HALK EKMEK SATIŞI YAPTIRMIYOR: İBB Meclisi, 14 Ocak 2021'de Halk Ekmek'in bakkallarda da satışına izin verdi. Kararda, Halk Ekmek'in İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara satış yetkisi verilmesinin gerekliliği vurgulandı. İBB'nin CHP'li yönetimi ise karardan 11 ay geçmesine rağmen bakkallarda Halk Ekmek'in satışını hâlâ gerçekleştirmiyor.

2.5 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ, 1 MİLYON 250 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ: AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı ifade edildi. Şirketin şu anda ise 1 milyon 250 bin ekmek üretimi yaptığı kaydedildi.

ÜÇ KEZ YAPILAN DAĞITIM İKİYE İNDİRİLDİ: Halk Ekmek A.Ş.'nin AK Parti döneminde üç defa yapılan ekmek dağıtımını ikiye indirdiği öğrenildi. Şirketin iki defa yaptığı servis saatlerinin de düzenli olmaması vatandaşların soğukta uzun süre sıra beklemesine neden oluyor.