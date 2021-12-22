Video Haber İBB Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı | Video
İBB Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı | Video

İBB Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı | Video

22.12.2021 | 15:13

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İBB Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı yaşanıyor. Bir vatandaş telefonu ile kaydettiği görüntülerde 1 haftadır sabahları ekmek bulamadığını söyledi. İBB Halk Ekmek büfesi işletmecisine, 'Ekmek neden yok?' diye soran vatandaş, 'Saat 11.00'de gelecek.' yanıtını aldı. Vatandaşın, 'Kahvaltı yapacaklar ne olacak?' sorusuna ise büfe işletmecisi, 'Onu düşünseler gönderirlerdi herhalde.' cevabını verdi. İBB Halk Ekmek büfelerinin sayısının da azaltıldığı, ekmek kapasitesinin de düşürüldüğü belirtiliyor.

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İBB Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı yaşanıyor. Bir vatandaş telefonu ile kaydettiği görüntülerde 1 haftadır sabahları ekmek bulamadığını söyledi. İBB Halk Ekmek büfesi işletmecisine, 'Ekmek neden yok?' diye soran vatandaş, 'Saat 11.00'de gelecek.' yanıtını aldı. Vatandaşın, 'Kahvaltı yapacaklar ne olacak?' sorusuna ise büfe işletmecisi, 'Onu düşünseler gönderirlerdi herhalde.' cevabını verdi. İBB Halk Ekmek büfelerinin sayısının da azaltıldığı, ekmek kapasitesinin de düşürüldüğü belirtiliyor.

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