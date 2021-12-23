Son dakika: 23 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.
BUGÜN 168 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 21 bin 605 kişi iyileşti.
23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
22 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
22 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 95 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 179 oldu. Bir günde toplam 352 bin 438 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 816 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,62 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,40 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 126 milyon 565 bin 703 'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
"SALGININ SEYRİNİ AŞI DEĞİŞTİRDİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." dedi.
22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
21 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
21 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 859 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 oldu. Bir günde toplam 353 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 532 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,56 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,36 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 125 milyon 761 bin 472'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
BAKAN KOCA'DAN UMUT VEREN MESAJ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı." dedi.
İşte 21 Aralık koronavirüs verileri:
20 ARALIK KOVID-19 TABLOSU
Türkiye'de 20 Aralık'ta 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 24 bin 497 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,32 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 124 milyon 912 bin 525 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU UYARISI
Sağlık Bakanı Fahettin Koca yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. Vaktinde yapılan aşı daha çok korur." ifadelerine yer verdi.
19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 22 bin 858 kişi ise iyileşti.
AŞI SAYISI 124 MİLYONU AŞTI
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,43, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,28 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 124 milyon 58 bin 691 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI: GÜNLÜK VERİLERLE ÖLÇÜLEMEYECEĞİ BİR DÖNEMDEYİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır." dedi.
18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 18 Aralık tarihinde 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 568 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,27 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 123 milyon 625 bin 349 doza yükseldi.
"YOK SAYMAKLA VİRÜS YOK OLMUYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin." ifadelerine yer verdi.
17 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 17 Aralık tarihinde 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 24 bin 245 kişi ise iyileşti.
AŞI SAYISI 123 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,25 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 123 milyon 144 bin 781'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN 'HATIRLATMA DOZU' UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz." dedi.
17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
16 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 16 Aralık'ta 354 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 664 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,28 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,20 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 122 milyon 393 bin 466'ya yükseldi.
"2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM"
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı." dedi.
16 Aralık tablosu...
15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun" çağrısında bulundu
14 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
14 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 477 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 oldu. Bir günde toplam 358 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 42 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,17 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,14 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 935 bin 289'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" dedi.
"KIŞ ŞARTLARI" UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız." dedi.
İşte 14 Aralık Kovid-19 tablosu:
13 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 13 Aralık'ta 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 23 bin 242 kişi taburcu edildi.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,10 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 804 bin 33 doza yükseldi.
BAKAN KOCA MERAKLA BEKLENEN SORUNUN CEAVBINI VERDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Fark nedir? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" dedi.
13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
12 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 22 bin 648 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,05 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN OMİCRON VARYANTI UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi
12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
11 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
11 Aralık'ta Türkiye'de 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 180 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,04 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 600 bin 540 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
"AŞININ SONUÇLARI ORTADA"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" ifadelerini kullandı.
İŞTE 11 ARALIK VERİLERİ:
10 ARALIK KOVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan vaka sayısı yaklaşık olarak 3.5 ay sonra en düşük seviyesini gördü. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 129 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 532 bin 728'e yükseldi.
BAKAN KOCA 2 GRUBA DİKKAT ÇEKEREK UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı." dedi.