23 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 23 Aralık koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...