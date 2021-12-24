Canlı yayında konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Başkan Erdoğan iki kuruma da sert çıktı. Erdoğan, "Özellikle ülkesinin ve milletinin hayrına düşman olanlar yine iş başında. Biz ekonomik bağımsızlık mücadelemizi bunlara rağmen sürdürüyoruz. Halkımızın desteğiyle de yolumuza devam ediyoruz. Bunlar haziranda görüşme yapmışlar. Tam bu olayın patlak verdiği gün Bay Kemal bir mesaj atıyor. Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklamalar yapıyor. Ona bağlı kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği dönemde kimse, 'Aşağıdan baskılar geliyor, o yüzden bu açıklamayı yaptık' diyemez. En çok baskıyı hükümet görür." dedi.

"19 YILDIR BUNLARLA SAVAŞ HALİNDEYİM"

Bu tarz günlerde siyaset yapılmaması gerektiğini belirten Erdoğan, "Böyle bir gün siyaset yapma günü değildir. Eğer burada parana değer biçiyorsan, gerçekten yerli ve milliysen gereğini yapacaksın. Demek ki sen ne yerli ne de millisin. Biz ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için çalışıyoruz. Faiz zulüm düzenidir, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz de bu düzene savaş açtık. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Biz ekonomik bağımsızlık için çalışıyoruz, TOBB ve ona bağlı kuruluşlar garip açıklamalar yapıyor | Video

İKİ KURUMDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

TÜSİAD, resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denilmişti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz." demişti.

SABAH GAZETESİ YAZARI DİLEK GÜNGÖR DE ETİKET OYUNUNU İFŞA ETMİŞTİ

Öte yandan Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör de bugünkü yazısında; döviz kurundaki artışı bahane ederek jet hızında fiyat artıran marketler, kurdaki düşüşü görmezlikten geliyor. Konuyla ilgili İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketlerin etikette indirim yapmadığına hatta zamda diğer markaları geçtiğine dikkat çeken Dilek Güngör, "Eski kaşarlar..." başlıklı yazısında, "Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…" dedi.

Dilek Güngör'ün yazısından öne çıkan başlıklar:

Dövizdeki tarihi düşüşten sonra vatandaşın gözü kulağı gıda ürünlerinde indirim olup olmayacağına çevrildi. Esnaf birlikleri, bir kısım ticaret ve sanayi odaları, tüketici dernekleri 'dövizi bahane edip yapılan zamları geri alın' diye bas bas bağırıyor.

Bazılarından ise 'çıt' yok.

Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…

Kimden mi bahsediyorum?

Biri İstanbul sanayisinin başında…

Diğeri Türkiye'de 1 milyon 300 bin üyeye sahip birliğin…

İkisinin de gıda şirketi var.

Biliyorsunuz, Bahçıvan Gıda İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın… Nuh'un Ankara Makarnası'nın sahibi Elif Makarnacılık da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirket…

Dün markette gezerken fark ettim. Başkanlar raflarda üyelerine resmen tur bindirmişler!

Valla niye yalan söyleyeyim.

Başkanların üyelerine örnek olması gerekirken, zam şampiyonu olmalarına şaşırdım.

Bahçıvan Gıda'nın 350 gramlık eski kaşarı 88.50 TL, Tahsildaroğlu'nun aynı gramajdaki ürünü 38.75 TL… Aradaki fark iki kattan fazla…

Nasıl olur demeyin…

Valla herhalde Bahçıvan'ın inekleri Holstein cinsi…







Nuh'un Ankara Makarnası'nın raf fiyatı da farklı değil… 500 gramlık makarna onlarda 6.95 TL… Üyesi olan Gaziantepli Oba Makarna'da aynı ürün 3.95 TL. Aradaki fark yine 2 kata yakın…







Herhalde Nuh'un Ankara Makarnası'nın üretimde kullandığı buğdaylar da Arjantin'den geliyor!

Haa, buğdayı ithal ediyorsa bile önceki gün fiyat düştü.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaptığı buğday ithalatı ihalesinde bir önceki ihaleye göre fiyat ton başına 20.1 dolar ile 32.90 dolar arasında geriledi.

Yani neresinden tutsan elinde kalır… Dün baktım, 'endişeli' (!) başkanlardan biri çıkmış "Moralimiz düzeldi" açıklaması yapıyor.

Diğeri "Geçmişte olduğu gibi bugün de bu zorlukları hep birlikte elbirliğiyle aşabiliriz" diyor.

Ben de onlara buradan sesleniyorum…

Madem endişeniz bitti, moralleriniz yerine geldi. O zaman alalım sizi etiketlerin başına…