Başkan Erdoğan: Biz ekonomik bağımsızlık için çalışıyoruz, TOBB ve ona bağlı kuruluşlar garip açıklamalar yapıyor | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan canlı yayında TÜSİAD'ın tepki çeken bildirisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.