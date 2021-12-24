Ümit Özdağ’ın ’Bilgisayar’ manipülasyonunu TBMM çökertti! Talebi kendisi vermiş

Irkçı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ bu kez de algı oyununun ortaya çıkmasıyla gündem oldu.
BİLGİSAYARLARIN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, TBMM'de kendisi dahil 600 milletvekilinin bilgisayarlarının değiştirildiğini iddia etti. Özdağ, "Bu sabah TBMM'de basın toplantısı için odama geldim. Bilgisayarım değiştirilmiş. 600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş. İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama. Halka 'porsiyon küçült' derken bu yapılmaz" dedi.
TALEP KENDİSİNDEN GİTMİŞ
Özdağ'ın bu paylaşımından sonra TBMM Genel Sekreterliği tarafından açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Sayın milletvekillerimizin bilgisayarları, re'sen değil, sadece ve sadece talepleri halinde değiştirilmektedir. Nitekim, Sayın Ümit Özdağ'ın bilgisayarı da kendisinin 20 Aralık 2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir. Paylaşımda bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.
Ümit Özdağ'ın 'bilgisayar' algısı çöktü: TBMM'den yalanlama | Video