CHP’li belediyeden vatandaşı isyan ettiren hareket! Budama yapıyoruz diyerek 25 yıllık ağaçları kestiler

İlçe merkezinde yer alan Namık Kemal Mahallesi'nde yer alan 'Üçgen Parkı' ile 'Necdet Sevinç Parkı'nda Ceyhan Belediyesi tarafından bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında her iki parkta yer alan ve her biri 25 yıllık olan ağaçların bazıları toprakla buluştuğu noktadan kesildi; bazıları tamamen budanıp sadece gövdesi ortada kaldı. Mahalle sakinleri, her iki parktaki bu işlemin, 'ağaç katliamı' olduğunu öne sürüp isyan etti.
RESMEN KATLİAM
Budama çalışması yapılırken, Ceyhan Kaymakamlığı ile Ceyhan Orman İşletme Şefliği'nden izin alınması gerektiği, ancak Ceyhan Belediyesi'nin her iki kuruma da herhangi bir başvuru yapmadığı öne sürüldü. Mahalle sakinleri ise, "Biz böyle budama görmedik. Resmen ağaç katliamı yaptılar" dediler.
BUDADIK
Namık Kemal Mahallesi'ndeki iki ayrı parkta 'ağaç katliamı' yapıldığı iddiaları üzerine Ceyhan Belediyesi'nden de bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada; "Mahalle sakinleri, vermiş oldukları dilekçede her iki parkta yer alan ağaçların bölgede tehlike arz ettiği bildiriminde bulundu.
Ağaçların evlerine zarar verdiğini aktardılar. Biz de bu kapsamda gerekli budama çalışmalarını yaptık" ifadesine yer verildi.Tatil cennetinde susuzluk... Marmarisliler belediyeye ateş püskürdü: Kepazelik bu başka bir şey deği "Kışa hazırız" şovu yapan CHP’li Belediye 5 santim yağan kara kenti teslim etti