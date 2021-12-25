Tatil cennetinde susuzluk... Marmarisliler belediyeye ateş püskürdü: Kepazelik bu başka bir şey deği

GEREKİRSE TANKER VE DAMACANAYLA SU DAĞITACAĞIZ

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, "Marmaris'imizin Armutalan Mahallesinde su hattı ile ilgili yapılan çalışmalar ve arızalarla ilgili vatandaşlarımızdan sayısız şikâyet aldık. Yüksek su faturalarına rağmen vatandaşımızın daha su gibi zorunlu bir ihtiyacından saatlerce mahrum bırakıldığı, salgın döneminde hastalığa ortam yaratan bir hizmet aksaklığı ile karşı karşıyayız. Yıl neredeyse 2022 teknoloji çağını karşılıyoruz fakat vatandaşa su yok. Bizler gereken her kurum ve kuruluşla iletişim halinde ve konunun takibinde olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için ben ve ekibim 24 saat çalışıyoruz. Gerekirse su tankerleri ayarlayıp, damacanalar taşıyıp mağdur olan sokaklarda dağıtacağız" dedi.

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