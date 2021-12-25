Tatil cennetinde susuzluk... Marmarisliler belediyeye ateş püskürdü: Kepazelik bu başka bir şey deği

Tatil cenneti Marmaris'in kanayan yarası altyapı sorunu ve su kesintileri vatandaşı isyan ettirdi. Tatil cennetinde yaz aylarında yaşanan su kesintileri kronik hale büründü. Vatandaşlar kesintilere rağmen kabarık faturalarla karşı karşıya gelince çileden çıktı.
OY VERİRKEN ÜZÜNTÜLERİMİZİ DİLE GETİRİRİZ
Turizm kentinde, Muğla Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) vatandaşın susuzluk sorunu bir türlü çözemedi. Armuatalan Mahallesinde 18 saati aşkın yaşanan susuzluğun ardından tekrar kesinti yapılacağı duyuruldu. Ayrıca Camiavlu Mahallesinde de çalışma harici yaşanan arızadan ötürü su kesintisi yaşandı ve arıza iki gündür giderilemedi. Hal böyle olunca Marmarisliler belediyelere ateş püskürdü.
"KEPAZELİK BU BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"
Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Biz de oy verirken üzüntülerimizi dile getireceğiz. 2 gün boyunca bir şehre nasıl su verilemez, kepazelik bu başka bir şey değil, insanlar işe gelip gidiyor. Nasıl yaşayacaklar oldu olacak tamamen kesin gidelim. Çeşmelerden dolduralım eski usul yaşayalım hiç değilse kullandığımızın 3 katı fatura ödemeyelim" ifadelerini kullandı.
GEREKİRSE TANKER VE DAMACANAYLA SU DAĞITACAĞIZ
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, "Marmaris'imizin Armutalan Mahallesinde su hattı ile ilgili yapılan çalışmalar ve arızalarla ilgili vatandaşlarımızdan sayısız şikâyet aldık. Yüksek su faturalarına rağmen vatandaşımızın daha su gibi zorunlu bir ihtiyacından saatlerce mahrum bırakıldığı, salgın döneminde hastalığa ortam yaratan bir hizmet aksaklığı ile karşı karşıyayız. Yıl neredeyse 2022 teknoloji çağını karşılıyoruz fakat vatandaşa su yok. Bizler gereken her kurum ve kuruluşla iletişim halinde ve konunun takibinde olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için ben ve ekibim 24 saat çalışıyoruz. Gerekirse su tankerleri ayarlayıp, damacanalar taşıyıp mağdur olan sokaklarda dağıtacağız" dedi.Muğla CHP'li belediyeler yüzünden can çekişiyor