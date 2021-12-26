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Giriş Tarihi: 26.12.2021 11:01 Son Güncelleme: 26.12.2021 11:14

Başkan Erdoğan'dan Asiye'nin ailesine telefon

Başkan Erdoğan’dan Asiye’nin ailesine telefon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Küçük kızın durumunu soran ve ailenin yanında olduğunu belirten Erdoğan "Asiye'min gözlerinden öpüyorum. Gerek Vali bey gerek Fatma hanım üzerinden. Süreci yakından takip ediyorum. Namazlarımda da dua edeceğim" dedi.

Başkan Erdoğan Pitbull'ların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'nin babası ile telefonda görüştü | Video


ASİYE'YE 2 PİTBULL SALDIRMIŞTI

Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve tedavisine devam edilen 4 yaşındaki Asiye'nin durumu tüm Türkiye'yi kahretmişti. yüzünde ve kafatasında parçalanmalar olan Asiye'nin sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor.

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Başkan Erdoğan'dan Asiye'nin ailesine telefon
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