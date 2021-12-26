CHP’li Erdoğdu’dan yine çirkin sözler ve darbe tehdidi!

"SİZİ BİZ BİLE KURTARAMAYIZ" İMASI VE ANTİDEMOKRATİK GİRİŞİM TEHDİDİ

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Samimi söylüyorum biz bile kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başınıza toplayın. Bunu diyecekler ki İsmet Paşa'nın lisanını kullanıyor. Hayır arkadaş! Ben sizin başınıza kötü bir şey gelsin istemiyorum Kitle herekete geçince durdurması çok zor oluyor. Karşıda gördüğünüz ışık tünelin sonu değil tren üstünüze geliyor." ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

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