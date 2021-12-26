Defalarca hakaret ve tehditleriyle gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu bunlara bir yenisini daha ekledi ve İsmet İnönü'nün Adnan Menderes ve arkadaşlarını ölüme götüren darbeyi ima eden sözlerini kullanarak tehditler savurdu. Sözde, hükümetin politikalarını eleştiren Erdoğdu, Türkiyeyi bir felaketin beklediğini ifade ederek yöneticileri tehdit etti.
İSMET İNÖNÜ'NÜN SÖZLERİYLE TEHDİT
CHP'li milletvekilinin sözde uyarısını İsmet İnönü'ye atıf yaparak dile getirmesi ise dikkat çekti. Erdoğdu, İnönü'nün 1960 27 Mayıs darbesinden önce Demokrat Parti'nin politikalırını eleştirirken kullandığı "Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam" sözlerini hatırlattı.
"SİZİ BİZ BİLE KURTARAMAYIZ" İMASI VE ANTİDEMOKRATİK GİRİŞİM TEHDİDİ
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Samimi söylüyorum biz bile kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başınıza toplayın. Bunu diyecekler ki İsmet Paşa'nın lisanını kullanıyor. Hayır arkadaş! Ben sizin başınıza kötü bir şey gelsin istemiyorum Kitle herekete geçince durdurması çok zor oluyor. Karşıda gördüğünüz ışık tünelin sonu değil tren üstünüze geliyor." ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.
CHP'li Erdoğdu'dan yine çirkin sözler ve darbe tehdidi! | Video