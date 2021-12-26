Video Haber CHP'li Erdoğdu'dan yine çirkin sözler ve darbe tehdidi! | Video
CHP'li Erdoğdu'dan yine çirkin sözler ve darbe tehdidi! | Video

CHP'li Erdoğdu'dan yine çirkin sözler ve darbe tehdidi! | Video

26.12.2021 | 13:47

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CHP'nin ağzı bozuk milletvekillerinden Aykut Erdoğdu hükümeti, İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesinde DP iktidarı için kullandığı "Sizi ben bile kurtaramam" sözlerini kullanarak yine bir darbe ve antidemokratik girişim tehdidinde bulundu.

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