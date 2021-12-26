Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da Tramvay hattında kaza
Giriş Tarihi: 26.12.2021 09:37

Son dakika: İstanbul'da Tramvay hattında kaza

Son dakika: İstanbul’da Tramvay hattında kaza

Güngören tramvay hattında iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi. Kazada bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Bağcılar-Güngören tramvay seferleri durdurulurken, ekipleri araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Güngören Tramvay İstasyonu yakınında sürücü kursu aracı ile yoldaki başka bir araç çarpıştı. Savrulan sürücü kursu aracı tramvay yolunda yan yattı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Metro İstanbul'da yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi. Aracın tamvay yolundan kaldırılması çalışmalarının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

Detaylar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul'da Tramvay hattında kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA