Ankara’da define skandalı! Dere ıslahı diye kazdılar kepçeyle hazine aradılar





Ancak söz konusu noktanın köye tam 12 km uzakta olduğu, "köy muhtarının talebi" denilmesine rağmen muhtar Şenol Ünal'ın olaydan haberi bile olmadığı ortaya çıktı. Çalışmalara tanık olan ve durumdan şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.