İşte Başkan Erdoğan’ı duygulandıran o kadın! Kanserli babasını bıraktı ’dava’ için mesaiye koştu





Bu seçim o kadar önemli bir seçim ki baba falan dinleyecek bir seçim değil. Burası teşkilata yakın. Bana bir şey olursa 5 dakikaya gelirsin zaten. Önemli olan vatanımız. Benim hakkım sonuna kadar sana helaldir" dedi. Ben de babamı kıramadım, kalktım gittim. 7 Haziran'da babamı kaybettim. O dönemde yine teşkilata gittim, ağlaya ağlaya çalışmaya devam ettim."