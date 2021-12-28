İşte Başkan Erdoğan’ı duygulandıran o kadın! Kanserli babasını bıraktı ’dava’ için mesaiye koştu

46 yaşındaki Sevda Sunguroğlu, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadıklarını anlattı. Eşi Tokatlı kendisi ise Muşlu olan iki çocuk annesi Sevda Sunguroğlu, 2014'ten beri partinin çeşitli kadrolarında görev yaptığını aktardı.
Sunguroğlu, daha önce bir tekstil şirketinde yönetici asistanlığı yaptığını ancak işini bırakarak tüm vaktini teşkilat çalışmalarına ayırmaya karar verdiğini söyledi. Vefat eden babası Öztürk Oktay'ın da Recep Tayyip Erdoğan aşığı olduğunu kaydeden Sevda Sunguroğlu, "Maddi olarak hiç beklentim olmadı. Ben vatanımı çok seviyorum" dedi.
"ÖNEMLİ OLAN VATANIMIZ, BENİM HAKKIM SANA HELALDİR"
Sevda Sunguroğlu, Başkan Erdoğan'ın da konuşmasında geçen babasıyla ilgili detayları da paylaştı: "Babamın vefat ettiği dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. 11 ay önce akciğer kanseri teşhisi konmuştu ama iyiydi. Evde tedavisinin devam etmesini istiyordu. Ben bu dönemde Kadın Kolları'nda Seçim İşleri Birim Başkanı'ydım.
Hergün teşkilatta olmam lazımdı. Sabah 09.00'da gidiyor, en erken 18.00'de dönüyordum. Babamın durumu bu dönemde ağırlaştı. Seçim çalışmaları sürerken birgün teşkilata gitmek istemedim, babamın yanında kalmak istedim. "Sen niye bugün partiye gitmedin?" dedi. "Hastayım" dedim. Gülerek bana, "Sen mi hastasın, ben mi hastayım? Bak kızım; sen benim Erdoğan'a olan sevgimi çok iyi biliyorsun.
Bu seçim o kadar önemli bir seçim ki baba falan dinleyecek bir seçim değil. Burası teşkilata yakın. Bana bir şey olursa 5 dakikaya gelirsin zaten. Önemli olan vatanımız. Benim hakkım sonuna kadar sana helaldir" dedi. Ben de babamı kıramadım, kalktım gittim. 7 Haziran'da babamı kaybettim. O dönemde yine teşkilata gittim, ağlaya ağlaya çalışmaya devam ettim."
Benim de aklıma babamla ilgili anımızı yazmak geldi. O günü tekrar yaşayarak ağlaya ağlaya anımı yazdım. Cumhurbaşkanımız'ın benim anımı okuyacağını hiç tahmin etmedim. Arkalarda bir yerde oturuyordum. Cumhurbaşkanımız yaşadıklarımı anlatınca çok duygulandım. Babamın sevdiği kişinin babamdan bahsetmesi çok güzel bir duyguydu.
"NEFES ALDIĞIM SÜRECE REİSİN YANINDA OLACAĞIM"
Tek isteğinin babasının hayali olan Cumhurbaşkanı ile tanışmak olduğunu dile getiren Sunguroğlu, "Babamla arkadaş gibiydik. Her şeyimi hiç çekinmeden anlatırdım. Bizimle çocuk olurdu, eğlenirdi. Babamın da tek isteği Cumhurbaşkanımız'ı yakından görmek, birebir konuşmaktı.
Cumhurbaşkanımız'ın evimize gelmesini çok isterdim. Reis'in de dediği gibi kadınlar bu davanın öznesi. Biz olmazsa olmazlarıyız diye düşünüyorum. Ben nefes aldığım sürece Reis'in yanında olacağım.
Bu göreve makam mevki için başlamadım. Vatanım için başladım. Bu istikamette de sonuna kadar gitmek istiyorum. İnşallah 2023'te Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan yapacağız" şeklinde konuştu.
"KIZIMIN BU YOLDA YÜRÜMESİNDEN ÇOK MEMNUNUM"
Anne Songül Oktay: "Kızımın bu yolda yürümesinden çok memnunum. Babasının yolundan gittiği, ailesinin sözünü dinlediği için onu takdir ediyorum. Ömrümüz olduğu sürece aynı yolda devam edeceğiz. Biz ve bütün akrabalarımız bu yoldayız. Reis var oldukça bizler de varız. Allah ona uzun ömürler versin."