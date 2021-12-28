Haberler Gündem Haberleri Tanju Özcan eleştirilere tahammül edemedi! 2 bin kişiye dava açtı
Giriş Tarihi: 28.12.2021 06:56 Son Güncelleme: 28.12.2021 06:59

Tanju Özcan eleştirilere tahammül edemedi! 2 bin kişiye dava açtı

Tanju Özcan eleştirilere tahammül edemedi! 2 bin kişiye dava açtı

Yabancılara dolarla su satan ve 100 bin TL nikah ücreti isteyen Bolu’nun faşist belediye başkanı Özcan, kendisini eleştiren 2 bin kişiye dava açtı. Konuyla ilgili avukatına talimat verdiğini ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, iki ay önce, yabancılarla ilgili büyük infiale neden olan düzenlemeleri Belediye Meclisi'nden geçirmişti.



Buna göre, Bolu'da yaşayan yabancı vatandaşların, suya dolar kuru üzerinden para ödemesi, nikah ücreti olarak da 100 bin lira ödemesi kararlaştırılmıştı.



4 milyon civarında yabancıyı 'misafir' olarak yıllardır bağrına basan Türk halkı, CHP'li Tanju Özcan'ın faşist kararlarına sessiz kalmadı. Sosyal medyadan kampanyalar başlatıldı. Faşist kararlara ağır eleştiriler yapıldı.



Bolu'da yaşayan yabancılara tahammül edemeyen ve insanlar arasında ayrımcılık yapmakta hiçbir mahsur görmeyen Başkan Tanju Özcan, kendisine yapılan eleştirilere tahammül edemedi. Konuyla ilgili avukatına talimat verdiğini ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu.



Tanju Özcan'ın avukatı da hakaret içerikli paylaşımların tespiti için çalışma başlattı. Sosyal medya hesaplarından kendisine sert eleştiri yönlendiren 2 bin kişi hakkında, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.



Özcan "Küfre varan, şerefe namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim" dedi.

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Tanju Özcan eleştirilere tahammül edemedi! 2 bin kişiye dava açtı
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