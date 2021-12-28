Terörist cenazesinde tam kadro HDP! Selahattin Demirtaş’ın sözlerini uyguladılar...





SELAHATTİN DEMİRTAŞ UYARMIŞTI



Cezaevinde bulunduğu dönemde örgüt talimatı ile gerçekleştirilen açlık grevi eylemlerine katılan Vedat Erkmen, Tekirdağ F Tipi cezaevinde intihar etti. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 2015 yılında "PKK'lıların cenazesine gitmeyen HDP'li vekillere soruşturma açarım" sözleri çok tartışılmıştı. HDP'lilerin eski genel başkanları Selahattin Demirtaş'ın sözlerini harfiyen uyguladıkları bir kez daha ortaya çıktı.