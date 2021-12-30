Son dakika: Can Göktuğ Boz Başak Cengiz’i katletmişti! Görgü tanığı ilk kez konuştu: Yaklaşma sana da saplarım!

PİŞKİN SAVUNMA: SIKILDIM, KOLAY DİYE KADIN BIÇAKLADIM

Hayatını yitiren Başak Cengiz'in ailesinin şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, Can Göktuğ Boz'un pişkin savunmasına da yer verildi. Boz savunmasında, spor salonundan döndükten sonra akşam evinde oturduğunu canının sıkıldığını ve kolay olduğunu düşünerek bir kadın şahsı bıçaklamayı düşündüğünü söyledi. İnternetten aldığı kılıcının bulunduğu çantayla dışarı çıktığını ve bir süre oturduğu sitenin önünde yürüyüp kadın bir şahsın gelmesini beklediğini itiraf etti. Başak Cengiz'i kaldırımda yürürken görüp yanına yaklaştıktan sonra birden fazla kez kılıçla vurduğunu anlattı. Kendisini gören bir şahsın korkup kaçtığını ve olayı önce kafasında tasarladığını da ifade eden o cani, eve dönünce kılıcı yıkayıp eşofman altını değiştirdiği detayını da aktardı. Herhangi bir rahatsızlığının da bulunmadığını söyledi.

"İÇGÜDÜSEL TATMİN AMACIYLA CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ"

Savcılık, Can Göktuğ Boz'un evde bulunduğu sırada kolay olacağını düşünerek bir kadın şahsı bıçaklamaya karar verdiğine vurgu yaparak, daha önceden tanımadığı Başak Cengiz'i aralarında bir tartışma yaşanmadan birçok kez kılıcı sapladığını kaydetti. Savcılık ayrıca, "maktulü içgüdüsel tatmin amacıyla 6'sı öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kez kesici aletle nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdü. Canavarca his sevkinden başka kendisini suça iten herhangi bir nedenin mevcut olmadığı, canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Olay yerinde gelen mağdur Kaan Ağca'ya da 'silahla tehdit' suçunu işlediğini ifade etti.