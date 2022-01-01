İslam’ı teröre böyle alet ettiler! İşte PKK’nın sözde Diyanet İşleri Başkanı

İBB'NİN MARKET ÇEKLERİ

21.11.2021 tarihinde Rıza Oğur ile yaptığım görüşmede ki Büyükşehir inanç masasında alım yapılacak olan imam kadrosuna ilişkindir. Belediye bu hususta ilan yapmıştır. Pandemiden dolayı çokça ölüm olması sebebiyle mezarlıklar müdürlüğü kadrosunda ki imamlar yetmiyordu, birkaç kişide bu ilandan dolayı benimle irtibata geçti. Bende başvuran şahıslara burada bir rolümüzün olmadığını söyledim.

04.05.2021 tarihinde Nilüfer Taşkın ile yapmış olduğum görüşmeyi tam olarak hatırlamıyorum, ancak içerikten anladığım kadarıyla B.Şehir belediyesi tarafından O... markette kullanılabilecek 100 TL'lik alışveriş kartıdır. Bizim derneğe de 300 tane gönderdiler. Biz de bu kartları seydalara verdik, onlarında ihtiyaç sahiplerine dağıtmasını istedik. Kime dağıttıklarını bilmiyorum, her imam kendi çevresine dağıttı. Devam eden görüşmelerde bu kartların dağıtımına ilişkindir.