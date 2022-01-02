İstanbul Polisi; Avcılar'da devlet hastanesinde güvenlik görevlisinin darp edilmesiyle ilgili inceleme başlattı. Hastanenin güvenlik görevlisi C.Y.'nin, E.M.Ç. isimli kişi tarafından darp edildiği ve hakarete uğradığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda; E.M.Ç.'nin hastaneye eşi ve çocuğu ile birlikte geldiği, eşinin güvenlik görevlisine soru sorması üzerine güvenlik görevlisi ile E.M.Ç. arasında tartışma çıktığı ve E.M.Ç.'nin sinirlenerek güvenlik görevlisine darp ve hakarette bulunduğu saptandı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Olay hastanenin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. E.M.Ç. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. E.M.Ç. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Hastanenin güvenlik görevlisini böyle darp etti... Tutuklandı | Video