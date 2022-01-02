Haberler Gündem Haberleri Hastanenin güvenlik görevlisini böyle darp etti... Tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.1.2022 22:23

Hastanenin güvenlik görevlisini böyle darp etti... Tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hastanenin güvenlik görevlisini böyle darp etti... Tutuklandı

İstanbul Avcılar’da devlet hastenesinde görevli güvenlik görevlisini darp eden ve hakaretlerde bulunan bir kişi gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine yerleştirdi. Olay hastanenin güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Polisi; Avcılar'da devlet hastanesinde güvenlik görevlisinin darp edilmesiyle ilgili inceleme başlattı. Hastanenin güvenlik görevlisi C.Y.'nin, E.M.Ç. isimli kişi tarafından darp edildiği ve hakarete uğradığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda; E.M.Ç.'nin hastaneye eşi ve çocuğu ile birlikte geldiği, eşinin güvenlik görevlisine soru sorması üzerine güvenlik görevlisi ile E.M.Ç. arasında tartışma çıktığı ve E.M.Ç.'nin sinirlenerek güvenlik görevlisine darp ve hakarette bulunduğu saptandı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Olay hastanenin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. E.M.Ç. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. E.M.Ç. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Hastanenin güvenlik görevlisini böyle darp etti... Tutuklandı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Hastanenin güvenlik görevlisini böyle darp etti... Tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA