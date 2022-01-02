İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Kameralı gözlükle keşifte yakalandılar!

TALİMATLAR ÜST DÜZEY SORUMLULARDAN...

Terör örgütü DEAŞ Üyeleri tarafından "Güvenli Ev" olarak adlandırılan ve "Mudafa" adı verilen gizli Hücre Evleri'ne Özel Harekat ve helikopter destekli eş zamanlı baskın yapıldı. Düzenlenen operasyonla birlikte; terör örgütü DEAŞ'ın terör saldırısı planları alt üst oldu. 39 terör örgütü DEAŞ Üyesi yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde "Keşif Timi" olarak adlandırılan grubun üyeleri Z.K., H.Ç. ve S.S. de yakalandı ve gözaltına alınan diğer suç ortaklarıyla birlikte tutuklandı. SABAH, o keşif çalışmalarının fotoğraflarla anlatılarak deşifre edildiği ve terör örgütü DEAŞ Üyeleri'nin keşif güzergahlarının haritalar üzerinde çizimlerle anlatıldığı İstihbarat Raporları'na ulaştı. Terör örgütü DEAŞ Üyeleri tarafından keşif için kullanılan siyah renkli, plastik çerçeveli, markasız ve seri numarasız, şeffaf camlı ve sap kısmında minik bir USB girişi bulunan gözlüklerden çıkan keşif görüntüleri de İstihbarat Raporları'na yansıdı. Planlanan olası terör saldırıları için yapılan keşiflerin talimatlarının terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumluları tarafından verildiği de belirlendi.