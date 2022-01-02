İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Kameralı gözlükle keşifte yakalandılar!

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a büyük bir darbe vurdu. Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'daki Lojistik Hücresi titiz bir çalışmayla deşifre edildi. Terör örgütü DEAŞ'ın gizli hücresinden "Gözlüklü Keşif Timi" çıktı.
Terör örgütü DEAŞ Üyeleri'nin ortasında gizli kameralar olan özel yapım gözlükler kullanarak bazı Sivil Toplum Kuruluşları'na, derneklere, devlet kurumlarına ve ibadethanelere yönelik keşif çalışmaları yaptıkları saptandı. Terör örgütü DEAŞ Üyeleri; İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından fiziki takiple adım adım izlendi; keşif çalışmaları görüntülendi ve keşif faaliyetleri tek tek deşifre edildi.
Terör örgütü DEAŞ Üyesi teröristlerin keşif çalışmaları; terör saldırılarına dönüşemeden operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz aylardaki operasyonu İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı.
TALİMATLAR ÜST DÜZEY SORUMLULARDAN...
Terör örgütü DEAŞ Üyeleri tarafından "Güvenli Ev" olarak adlandırılan ve "Mudafa" adı verilen gizli Hücre Evleri'ne Özel Harekat ve helikopter destekli eş zamanlı baskın yapıldı. Düzenlenen operasyonla birlikte; terör örgütü DEAŞ'ın terör saldırısı planları alt üst oldu. 39 terör örgütü DEAŞ Üyesi yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde "Keşif Timi" olarak adlandırılan grubun üyeleri Z.K., H.Ç. ve S.S. de yakalandı ve gözaltına alınan diğer suç ortaklarıyla birlikte tutuklandı. SABAH, o keşif çalışmalarının fotoğraflarla anlatılarak deşifre edildiği ve terör örgütü DEAŞ Üyeleri'nin keşif güzergahlarının haritalar üzerinde çizimlerle anlatıldığı İstihbarat Raporları'na ulaştı. Terör örgütü DEAŞ Üyeleri tarafından keşif için kullanılan siyah renkli, plastik çerçeveli, markasız ve seri numarasız, şeffaf camlı ve sap kısmında minik bir USB girişi bulunan gözlüklerden çıkan keşif görüntüleri de İstihbarat Raporları'na yansıdı. Planlanan olası terör saldırıları için yapılan keşiflerin talimatlarının terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumluları tarafından verildiği de belirlendi.
Terör örgütü DEAŞ'a bağlı Hücre Evleri'nde yapılan aramalarda; 6 harici disk, havalı tabanca, şarjör, uzun namlulu silah, 90 sahte pasaport, 80 mühür ve kaşe, sahte evrak ve sahte belgelerin hazırlanmasında kullanılan malzemeler, örgütsel içerikli dijital materyaller, haklarında "Toplatma Kararı" olan yasaklı kitaplar ve bazı örgütsel dokümanlar bulunmuştu.