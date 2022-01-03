Özrü kabahatinden büyük savunma! AK Partili siyasetçiyi darp eden CHP’li için hesap vakti

TANIKLARDAN SANIKLA BENZER BEYANLAR

Duruşmada tanık olarak dinlenilen CHP Ümraniye Teşkilat Başkanı Serpil Şeker de tıpkı teşkilat üyesi sanık Tuncay Doğan'a benzer bir ifade verdi. Yaşlı adamın alkollü olduğunu ve olayı onun başlattığını öne sürerek, "Arkadaşım müştekiyi uzaklaştırmak için elini uzattı ve o yere düştü" dedi. Serpil Şeker'in eşi de benzer beyanda bulundu. "Müştekiyi uzaklaştırmak, arasını açmak için refleks olarak elini uzattı. Kendini toparlayamayıp düştü" diye ekledi. Mahkeme müşteki İmdat Bakırcı'nın beyanlarının alınması için duruşmayı erteledi.