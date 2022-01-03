Özrü kabahatinden büyük savunma! AK Partili siyasetçiyi darp eden CHP’li için hesap vakti

Olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında CHP Ümraniye Mahalle Teşkilatı üyeleri partilerinin hazırladığı Kanal İstanbul projesin yapılmaması gerektiğine ilişkin broşürleri dağıtmak üzere stand açtı. CHP Ümraniye Teşkilatı Mahalle Başkanı Serpil Şeker ve annesi ile aynı teşkilatta görev yapan Tuncay Doğan dağıttıkları broşürleri yoldan geçen AK Parti'de görevli siyasetçi İmdat Bakırcı'ya (66) vermek istedi.
Broşürü istemeyen Bakırcı'ya CHP'li isimler tepki gösterdi çıkan tartışmada yaşlı adam darp edilerek yere düşürüldü. Ak Partili siyasetçi İmdat Bakırcı'nın omzunda kırık ve çatlaklar olduğu tespit edildi. Savcılık, broşürün İmdat Bakırcı'ya da verilmek istendiğinde almaması üzerine taraflar arasında tartışma yaşandığını, Tuncay Doğan'ın Bakırcı'yı iterek yere düşürdüğünü belirledi. CHP'li Doğan hakkında 'kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
BİLİRKİŞİ RAPORUNA RAĞMEN İNKAR
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan CHP Ümraniye Teşkilatı üyesi Tuncay Doğan, olay günü teşkilattaki isimlerle birlikte broşür dağıttığını söyledi. Teşkilat Başkanı Serpil Şeker'in İmdat Bakırcı'ya broşür vermek isterken Bakırcı'nın küfrettiğini iddia etti. Olayın uzamaması için yanlarına gittiğini belirten Doğan, "Yanıma yaklaşarak burnumun dibine kadar girdi.
Ben de kendisini uzaklaştırmak için elimde göğsüne doğru dokundum. Kendisi yere düştü" dedi. Doğan'ın Bakırcı'nın üzerine doğru koşup sert bir şekilde ittiği, bunun üzerine Bakırcı'nın düştüğü ve çevredekilerin yardımıyla yerden kalktığını ortaya koyan bilirkişi raporunu ise reddetti.
TANIKLARDAN SANIKLA BENZER BEYANLAR
Duruşmada tanık olarak dinlenilen CHP Ümraniye Teşkilat Başkanı Serpil Şeker de tıpkı teşkilat üyesi sanık Tuncay Doğan'a benzer bir ifade verdi. Yaşlı adamın alkollü olduğunu ve olayı onun başlattığını öne sürerek, "Arkadaşım müştekiyi uzaklaştırmak için elini uzattı ve o yere düştü" dedi. Serpil Şeker'in eşi de benzer beyanda bulundu. "Müştekiyi uzaklaştırmak, arasını açmak için refleks olarak elini uzattı. Kendini toparlayamayıp düştü" diye ekledi. Mahkeme müşteki İmdat Bakırcı'nın beyanlarının alınması için duruşmayı erteledi.