İBB'nin müdüründen öldürmeye teşebbüs! "Seni öldürürüm" deyip tetiği çekti

Olay, yeni yılın ilk günü öğleden sonra İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Vedat Sevimli isimli bir vatandaş eşi, kardeşi ve eniştesiyle birlikte alışveriş merkezine gitti. Ailesiyle geçirdiği güzel bir günün ardından aracına binip evine gidecekti. Ancak soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, ailesinin yanında ölümden döndü, silah tutukluk yapmasa belki de yeni yılın ilk gününde İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk tarafından hayatından koparılacaktı.