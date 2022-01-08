CHP’nin İzmir Gençlik Kolları da karıştı

Geçtiğimiz aylarda CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel tarafından görevden alınan ilçe başkanları ile siyaset gündemine damga vuran CHP İzmir'de bu sefer de gençlik kolları karıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Foça Gençlik Kolları Yönetimi bu sabah görevden alındı.



Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Kotan

Foça Gençlik Kolları Başkanı Caner Aktan ve birlikte görev yaptığı yöneticilerinin; Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Kotan'ın, Gençlik Kolları WhatsApp grubuna attığı mesajla görevden alındığı belirtildi. Aktan ve yönetimin görevden alınma sebebinin aktif olmamaları, parti programlarına katılım sağlamamaları olduğu öne sürüldü. Tüzük gereği yeni yönetimin 15 gün içinde atanması gerekiyor.



Foça Gençlik Kolları Başkanı Caner Aktan

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz yıl CHP'nin kalesi olduğu öne sürülen İzmir'de istifalar ve görevden almalar partide depreme neden oldu. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçim öncesi belediye başkan adayı ve meclis üyesi belirleme sürecinde parti tabanının sesine kulak vermeyen CHP Genel Merkezinin tepeden inme atamalarına yerel seçim sonrası İl Başkanı Deniz Yücel'in başarısız yönetim anlayışı da eklenince ilçe yönetimlerinde istifa ve görevden almalar art arda gelmişti.

İzmir'de görevi sona eren ilk ilçe başkanı İsmail Yılmaz oldu. Kınık örgütünün başında bulunan Yılmaz, İl Başkanı Deniz Yücel'in baskısı ile 14 Aralık 2020'de istifa etmişti. İstifasının ardından yeni yönetimin oluşması için İl Başkanlığına insiyatif bırakmak istemeyen Yılmaz, ilçe yönetimini toplayıp örgütlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Kocabaş'ın yeni İlçe Başkanı olarak seçilmesini sağlamıştı. Ancak İl Başkanı Deniz Yücel, iddiaya göre Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şener Akdemir'i Kınık'a gönderip ilçe yönetiminin istifasını istemişti. Karşılıklı restleşmelerin ardından Hüseyin Kocabaş ve ilçe yönetimini istifa ettiklerini açıklamıştı.

3 İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

İzmir CHP'deki deprem bununla da sınırlı kalmamış Menemen, Torbalı, Tire ilçe CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel tarafından görevden alınmışlardı. Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş ile Menderes İlçe Başkanı Kemal Koç da yönetim kurulu üyelerinin toplu halde istifa etmesi ile birlikte yönetimden düşmüştü.