Ağaç AŞ’de ikna odaları kuruldu! İBB önünde protesto

Öz Orman-İş Sendikası, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ'de, işçilere yönelik yapılan sendikal baskıyı protesto etti. İBB karşısındaki Saraçhane Parkı'nda yapılan basın açıklamasıyla kurulan ikna odalarında işçilere yapılan sendikal baskıların sona erdirilmesi istendi.

Burada konuşan Öz Orman-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, 'Her şey çok güzel olacak' diyerek işbaşına gelen siyasi anlayışın küçük ortağı tarafından yönetilen Ağaç AŞ'de işçiler için güzel şeyler olmadığını söyledi.