CHP’li Seçer Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sözünü veto etti

CHP lideri Kemal Kılıçdıroğlu'nun "çiftçiye bedava elektrik" vaadi kendi belediyesi olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafindan veto yedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşiminde, AK Parti Grup Sözcüsü Zafer Şahin Özturan tarafından, ÇKS'ye kayıtlı çiftçi ve hayvancıların elektrik faturalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi için sunduğu önerge CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından gündeme alınmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyareti esnasında "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini verin, elektriği bütün çiftçilere bedava verelim" sözünü hatırlatan AK Parti'li Zafer Şahin Özturan, "Genel Başkanınızın Urfa'da yapmış olduğu bir açıklama vardı. Biz de burada bunu değerlendireceğinizi düşünüyoruz. Onu kırmazsınız diye düşünüyorum. Önergemizin kabul edilmesini ve komisyonlarda oylanmasını istiyoruz" dedi.

Özturan'ın önerge teklifinin ardından CHP'li Seçer, "Bu verdiğiniz önerge siyasi bir önergedir, bunun bir karşılığı yok. Biz bütçelerimizi yaptık. Hayvancılığa ve çiftçimize ciddi destekler sağlıyoruz. Sizin verdiğiniz bu önerge gider artırıcı bir önergedir. Bu nedenle bütçemizde buna yer yok" diye konuştu.

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