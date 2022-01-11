AK Parti, Özgür Özel'in, " Ortaçağ Zihniyeti" söylemini analiz etti! Tek parti kafası yine hortladı

AK Parti, din eğitimine karşı çıkarak "Çağdışı zihniyet" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çirkin üslubunu ve açıklamasını analiz etti. AK Parti'nin haftalık Gündem Analizi'nde, Özgür Özel'in daha önceleri de benzeri açıklamalar yaptığına dikkat çekilirken "Özel'in açıklaması, CHP ile özdeşleşen ve CHP'nin kültürel kodlarında var olan kronik düşmanlıkların belirsiz aralıklarla gerçekleşen dışa vurunlarından bir diğeri ve en günceli olarak göze çarpmaktadır" denildi. AK Parti'nin CHP ve Özel ile ilgili analizinden çarpıcı değerlendirmeler şöyle:
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4 - 6 yaş grubu çocuklara verilen Kuran eğitim programlarını hedef almıştır. Özgür Özel, 2013 yılında da dindarları aşağılayan son derece çirkin bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti.
Büyük çoğunluğu Müslüman nüfustan oluşan bir ülkede, milli ve manevi değerlerini korumak uğruna büyük mücadeleler vermiş bir milletin, zorunluluk olmaksızın, isteyenin eğitim alabileceği bir hizmetten yararlanması son derece doğaldır.
Özel'in açıklaması, CHP ile özdeşleşen ve CHP'nin kültürel kodlarında var olan kronik düşmanlıkların belirsiz aralıklarla gerçekleşen dışa vurumlarından bir diğeri ve en günceli olarak göze çarpmaktadır.
CHP yönetimi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılara yönelik ayrıştırıcı ifadelerine ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın bir vatandaşa yönelik galiz küfürlerine yaptırım uygulamadığı gibi, Özel'in kamuoyunu rahatsız eden ifadelerine de kayıtsız kalmıştır.
Partinin sergilediği bu kurumsal davranış, son zamanlarda ara sıra muhafazakâr söylemler dile getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri ve uygulamalarının nasıl da çeliştiğini kanıtlamıştır.