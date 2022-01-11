Giriş Tarihi: 11.1.2022 12:51Son Güncelleme: 11.1.2022 13:00
Bakan Akar duyurdu! 22 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakan Akar, Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonda PKK/YPG hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu söyleyerek, bugüne kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki saldırıyla ilgili, "Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecek" dedi.
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Bakan Akar duyurdu! 22 terörist etkisiz hale getirildi