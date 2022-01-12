4 koldan ‘dönüşüm’ mesaisi

Giriş Tarihi: 12.1.2022

Vatandaşların rahat nefes alabilmesi için kapı kapı dolaşan belediyeler, topladıkları atıkları geri dönüşüme kazandırırken, elde ettikleri gelirleri ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım olarak veriyor Sektör aktörleri ‘çöp’ diye atılan atıkları yeniden işleyerek milli bir servete dönüştürürken, geri dönüşüm dernekleri, toplumu bilinçlendirip çözümler üretmek için yoğun mesai harcıyor