Başkan Erdoğan’dan Ahmet Çalık’ın ailesine taziye mesajı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Konya'dan Ankara'ya dönerken Ankara- Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi mevkisinde aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Konyaspor'lu futbolcu Ahmet Çalık, nikah işlemleri için Ankara'ya gitmek üzereyken, otobanda aracın hakimeyetini kaybederek takla atmış, ve hayatını kaybetmişi.