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Giriş Tarihi: 13.1.2022 14:00 Son Güncelleme: 13.1.2022 14:12

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye mesajı

DHA
Başkan Erdoğan’dan Ahmet Çalık’ın ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatı dolayısıyla merhumun ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Konya'dan Ankara'ya dönerken Ankara- Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi mevkisinde aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Konyaspor'lu futbolcu Ahmet Çalık, nikah işlemleri için Ankara'ya gitmek üzereyken, otobanda aracın hakimeyetini kaybederek takla atmış, ve hayatını kaybetmişi.

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Başkan Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye mesajı
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