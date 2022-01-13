Bülent Ersoy’un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı

Sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

ASKER ŞEMSİYE TUTTU

Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görülüyor. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.

SAYGI DURUŞU İÇİN AYAĞA KALKTI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.