HDP ile Kandil’in kan bağı! 18 vekilin birinci derece yakını dağda terörist...

DP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terörist sözlüsü Volkan Bora ile fotoğrafları ile ilgili tartışmalar sıcaklığını korurken, HDP'nin diğer milletvekillerinin de bir ayağı da Kandil'de. Halihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan 17 milletvekilinin ya eşi, ya kardeşi ya da çocuğu terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet gösteriyor.