HDP ile Kandil'in kan bağı! 18 vekilin birinci derece yakını dağda terörist...

PKK ile HDP arasındaki ilişki sadece örgütle şehirdeki siyasi kanadı olmakla sınırlı değil. Ailevi ilişkileri de var. HDP’li 56 milletvekilinin 18’nin birinci derece akrabası PKK’nın dağ kadrosunda. HDP’li milletvekili Semra Güzel’in terörist sevgilisi Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğraflar peş peşe ortaya çıkmıştı. Ancak Güzel’in PKK ile ilişkisi bununla sınırlı değil. Erkek kardeşi Şeyhmus Güzel de PKK’nın dağ kadrosundaydı. Şeyhmus Güzel 2017’de etkisiz hale getirildi. Semra Güzel dışındaki 17 milletvekilinin daha PKK’yla yakın ilişkisi var.