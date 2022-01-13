HDP ile Kandil'in kan bağı! 18 vekilin birinci derece yakını dağda terörist...

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Antalya’da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı | Video 13.01.2022 | 13:52
00:39
00:34
Hatay'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 13.01.2022 | 13:53
04:24
Manavgat'ta aşırı yağış heyelana sebep oldu, karayolu çöktü | Video 13.01.2022 | 13:49
01:24
01:50
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı havadan görüntülendi | Video 13.01.2022 | 13:44
00:48
Uludağ’da kar fırtınası! Göz gözü görmedi | Video 13.01.2022 | 13:40
00:29
Bursa'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada | Video 13.01.2022 | 13:40
01:19
4 milyon 560 bin makaron ele geçirildi | Video 13.01.2022 | 13:34
02:53
02:33
00:33
Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü | Video 13.01.2022 | 13:23
03:20
01:03
Soğukkanlı hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasında 13.01.2022 | 13:14
00:15
İstanbul Esenyurt'ta kamyonetten çaldığı kredi kartıyla alışveriş yaptı 13.01.2022 | 12:38
02:41
Bursa motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 13.01.2022 | 11:55
01:13
00:42
00:16
İstanbul Bayrampaşa'da hırsızlık yapan ikizler yakalandı 13.01.2022 | 11:55
PKK ile HDP arasındaki ilişki sadece örgütle şehirdeki siyasi kanadı olmakla sınırlı değil. Ailevi ilişkileri de var. HDP’li 56 milletvekilinin 18’nin birinci derece akrabası PKK’nın dağ kadrosunda. HDP’li milletvekili Semra Güzel’in terörist sevgilisi Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğraflar peş peşe ortaya çıkmıştı. Ancak Güzel’in PKK ile ilişkisi bununla sınırlı değil. Erkek kardeşi Şeyhmus Güzel de PKK’nın dağ kadrosundaydı. Şeyhmus Güzel 2017’de etkisiz hale getirildi. Semra Güzel dışındaki 17 milletvekilinin daha PKK’yla yakın ilişkisi var.