Video Yaşam HDP ile Kandil'in kan bağı! 18 vekilin birinci derece yakını dağda terörist...
HDP ile Kandil'in kan bağı! 18 vekilin birinci derece yakını dağda terörist...

HDP ile Kandil'in kan bağı! 18 vekilin birinci derece yakını dağda terörist...

13.01.2022 | 13:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı | Video 00:23
Antalya’da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı | Video 13.01.2022 | 13:52
İstanbulkart’ının bakiyesi yetersiz çıkınca yangın tüpünü çalıp kaçtı | Video 00:39
İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkınca yangın tüpünü çalıp kaçtı | Video 13.01.2022 | 10:27
Hatay’da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 00:34
Hatay'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 13.01.2022 | 13:53
Manavgat’ta aşırı yağış heyelana sebep oldu, karayolu çöktü | Video 04:24
Manavgat'ta aşırı yağış heyelana sebep oldu, karayolu çöktü | Video 13.01.2022 | 13:49
Beyoğlu’nda genç kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştu ama yakalayamadı | Video 01:24
Beyoğlu'nda genç kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştu ama yakalayamadı | Video 13.01.2022 | 13:45
İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı havadan görüntülendi | Video 01:50
İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı havadan görüntülendi | Video 13.01.2022 | 13:44
Uludağ’da kar fırtınası! Göz gözü görmedi | Video 00:48
Uludağ’da kar fırtınası! Göz gözü görmedi | Video 13.01.2022 | 13:40
Bursa’da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:29
Bursa'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada | Video 13.01.2022 | 13:40
4 milyon 560 bin makaron ele geçirildi | Video 01:19
4 milyon 560 bin makaron ele geçirildi | Video 13.01.2022 | 13:34
Son Dakika: Avukat Dilara Yıldız Samsun’da toprağa verildi! Annesinden yürek yakan ağıt: Katiline mi aşık oldun yavrum | Video 02:53
Son Dakika: Avukat Dilara Yıldız Samsun'da toprağa verildi! Annesinden yürek yakan ağıt: "Katiline mi aşık oldun yavrum" | Video 13.01.2022 | 13:34
Burdur’da yatağında ölü bulunan 2 yaşındaki Ayşenur Kazık’ın annesi ve dayısı tutuklandı 02:33
Burdur'da yatağında ölü bulunan 2 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi ve dayısı tutuklandı 13.01.2022 | 12:41
Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü | Video 00:33
Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü | Video 13.01.2022 | 13:23
HDP ile Kandil’in kan bağı! 18 vekilin birinci derece yakını dağda terörist... 03:20
HDP ile Kandil'in kan bağı! 18 vekilin birinci derece yakını dağda terörist... 13.01.2022 | 13:23
Soğukkanlı hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasında 01:03
Soğukkanlı hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasında 13.01.2022 | 13:14
İstanbul Esenyurt’ta kamyonetten çaldığı kredi kartıyla alışveriş yaptı 00:15
İstanbul Esenyurt'ta kamyonetten çaldığı kredi kartıyla alışveriş yaptı 13.01.2022 | 12:38
Bursa motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 02:41
Bursa motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 13.01.2022 | 11:55
Bülent Ersoy’un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntüleri tepki çekti! İnceleme başlatıldı | Video 01:13
Bülent Ersoy’un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntüleri tepki çekti! İnceleme başlatıldı | Video 13.01.2022 | 12:09
Mersin Tarsus’ta sahte 500’lük banknotlar halinde toplam 23 bin euro ele geçirildi 00:42
Mersin Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlar halinde toplam 23 bin euro ele geçirildi 13.01.2022 | 11:55
İstanbul Bayrampaşa’da hırsızlık yapan ikizler yakalandı 00:16
İstanbul Bayrampaşa'da hırsızlık yapan ikizler yakalandı 13.01.2022 | 11:55
Son Dakika: Müge Anlı’da çifte cinayet çözülmeye çalışılıyor! İşte Paslı çifti cinayetinin yol haritası.. | Video 03:58
Son Dakika: Müge Anlı’da çifte cinayet çözülmeye çalışılıyor! İşte Paslı çifti cinayetinin yol haritası.. | Video 13.01.2022 | 11:04

PKK ile HDP arasındaki ilişki sadece örgütle şehirdeki siyasi kanadı olmakla sınırlı değil. Ailevi ilişkileri de var. HDP’li 56 milletvekilinin 18’nin birinci derece akrabası PKK’nın dağ kadrosunda. HDP’li milletvekili Semra Güzel’in terörist sevgilisi Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğraflar peş peşe ortaya çıkmıştı. Ancak Güzel’in PKK ile ilişkisi bununla sınırlı değil. Erkek kardeşi Şeyhmus Güzel de PKK’nın dağ kadrosundaydı. Şeyhmus Güzel 2017’de etkisiz hale getirildi. Semra Güzel dışındaki 17 milletvekilinin daha PKK’yla yakın ilişkisi var.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA