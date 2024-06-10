Seda Sayan evine pencere taktırdı! Seda Sayan’ın pencereyi takan ustaya uyguladığı filtre sosyal medyada çok konuşuldu!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, özel hayatı ve yaptırdığı estetikleriyle oldukça fazla ilgi gören ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda 4 milyon dolarlık evini yenileyen Seda Sayan, şimdi de evinin balkonuna cam yaptırdı. Evine gelen cam ustasıyla bir video çeken ünlü şarkıcının uyguladığı filtre bu kez sosyal medyada yankı uyandırdı. Beraber fotoğraf çektirdiği ünlülerin yüzüne de filtre yapmasıyla konuşulan Seda Sayan bu kez evine gelen ustanın yüzüne filtre yapınca olanlar oldu. İşte Seda Sayan’ın sosyal medyada yankı uyandıran o paylaşımı!