Survivor All Star'dan elenen Merve Aydın'ın oğluna kavuştuğu anlar duygulandırdı | Video
Survivor All Star'ın kadrosunda yer alan milli atlet Merve Aydın, geçtiğimiz haftalarda adayaveda etmişti. performasıyla dikkat çeken isim, ailesine kavuştu. Aydın'ın oğlu ile yaşadığı duygulu anlar sosyal medyada olay oldu.
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