Video Magazin Survivor All Star'dan elenen Merve Aydın'ın oğluna kavuştuğu anlar duygulandırdı | Video
Survivor All Star'dan elenen Merve Aydın'ın oğluna kavuştuğu anlar duygulandırdı | Video

Survivor All Star'dan elenen Merve Aydın'ın oğluna kavuştuğu anlar duygulandırdı | Video

10.06.2024 | 15:39

Survivor All Star'ın kadrosunda yer alan milli atlet Merve Aydın, geçtiğimiz haftalarda adayaveda etmişti. performasıyla dikkat çeken isim, ailesine kavuştu. Aydın'ın oğlu ile yaşadığı duygulu anlar sosyal medyada olay oldu.

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